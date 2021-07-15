На початку червня студія DICE представила нову частину у дуже популярній серії Battlefield. Тоді розробники особливо відзначали появу природних катаклізмів, які будуть суттєво впливати на ігровий процес.

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Здавалося, що така цікава механіка може дуже урізноманітнити звичний геймплей, а також привнести ефект несподіванки. Щоправда, перші тестери відеогри Battlefield 2042 поки відзначають протилежне. Подібною інформацією поділився відомий інсайдер Том Хендерсон, який вже неодноразово "зливав" правдиву інформацію про Battlefield 2042.

Том відзначив, що зміг поспілкуватися одразу з кількома тестерами цієї відеогри. Ці геймери зійшлися на думці, що природні катаклізми дійсно урізноманітнюють ігровий процес, але лише спочатку. Загалом вони швидко набридають, а також руйнують звичний геймплей цієї відеогри. Тестери відзначають, що вони виникають дуже часто, а також негативно впливають на ігрову мапу. Також важливо додати, що йдеться лише про торнадо, тобто з іншими природними катаклізмами ситуація може бути краще.

Щоправда, також Том відзначив, що розробники могли навмисно збільшити частоту виникнення природних катаклізмів, щоб зібрати більше інформації про роботу нової ігрової механіки. Інсайдер додав, що до виходу відеогри ситуація може змінитися, бо представники студії DICE ще працюють над балансом цього елементу.

Наостанок варто відзначити, що нова інформація про гру Battlefield 2042 має з'явитися вже 22 липня, бо саме на це числа запланована конференція EA Play Live. А реліз відеогри відбудеться вже 22 жовтня на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox.

Геймплейний трейлер відеогри Battlefield 2042 – відео