EA показала новий трейлер Battlefield 6 і випадково підтвердила дату виходу гри

У четвер, 24 липня, відбувся показ дебютного трейлера військового шутера Battlefield 6 від Battlefield Studios, але точної дати релізу оголошено не було. Проте видавець Electronic Arts ненавмисно розкрив цю інформацію на своєму офіційному сайті.

Electronic Arts офіційно планує випустити Battlefield 6 до 31 березня 2026 року, але точніший термін став відомий завдяки витоку на сайті компанії, інформує 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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На сторінці "Відмова від відповідальності" для Battlefield 6, яка була тимчасово доступна, зазначено, що рекламна пропозиція попереднього замовлення стандартного видання гри закінчується 10 жовтня 2025 року. Це збігається з інформацією від датамайнерів спільноти 1BF та інсайдера billbil-kun, які раніше вказували саме цю дату як день релізу.

Для порівняння, на аналогічній сторінці для футбольного симулятора EA Sports FC 25 дата закінчення рекламної пропозиції попереднього замовлення збігається з датою виходу гри – 27 вересня 2024 року. Це дає підстави вважати, що 10 жовтня 2025 року дійсно стане днем релізу Battlefield 6. Наразі сторінка з інформацією про гру прихована від публічного доступу, але витік уже встиг привернути увагу фанатів.

Що відомо про Battlefield 6?

Battlefield 6 розробляється одразу чотирма студіями Electronic Arts – DICE, Motive, Criterion і Ripple Effect. Гра вийде на ПК (через платформи Steam і Epic Games Store), а також на консолях PlayStation 5, Xbox Series X і S. На жаль, судячи з даних у Steam, російської локалізації гра не отримає, і про український переклад також поки не повідомляється.

За сюжетом приватна військова корпорація Pax Armata здійснила повномасштабну атаку на НАТО й усіх союзників альянсу. Перший трейлер Battlefield 6 починається зі звернення президента США до народу.

Battlefield 6 – дивіться перший трейлер шутера:

31 липня 2025 року о 20:30 за київським часом відбудеться презентація мультиплеєрного режиму Battlefield 6. Під час трансляції обіцяють показати "вражаючі" карти, знайомі та нові режими, довгоочікувані функції та "багато іншого", що має зацікавити шанувальників серії.