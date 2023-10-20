Довгоочікуваний трейлер GTA 6 може з'явитися уже до кінця жовтня, згідно з інформацією геймера, який надав серйозний доказ про свою обізнаність у планах Rockstar.

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У дописі на одному з розділів Reddit – "GamingLeaksAndRumours", користувач під ніком FollowTheDamnLeakCJ заявив, що володіє розлогою інформацією про майбутній трейлер GTA 6.

За словами геймера, його дружина працює в Rockstar на такій посаді, яка дозволила їй побачити трейлер до світової прем'єри. І що найцікавіше, користувач підтвердив факт працевлаштування дружини в приватному чаті з модератором цього сабредіту.

Це не остаточно, але, безперечно, надійніше, ніж інші публікації без джерел. Це зображення внутрішньої комунікації в Rockstar, яке показує, що його дружина насправді є співробітником студії, – розповів модератор.

Отож, за словами FollowTheDamnLeakCJ, перший трейлер довгоочікуваної GTA 6 вийде вже до кінця жовтня, а покажуть у ньому наступне:

Трейлер починається без будь-якої музики, лише звуки природи. У кадрі – алігатор, а ззовні все нагадує RDR2, поки над хижаком не пролітає літак і той пірнає під воду.

З'являється лого Rockstar Studios Presents і починає грати пісня "That's All" від гурту Genesis

Під неї починається демонстрація кадрів життя Вайс-Сіті: гламурні автомобілі та нічні клуби.

Товстун у гавайській сорочці відпочиває біля басейну та обмахується віялом та при цьому ДУЖЕ пітніє.

Нарешті з'являються Джейсон і Люсія (головні герої гри, якщо вірити численним попереднім витокам – ред.) які проїжджають повз пляж у кабріолеті. Водночас у воді хтось займається серфінгом.

Короткий кадр уболівальників із розмальованими обличчями, які галасують на футбольному стадіоні.

В наступний момент Люсія їде верхи на коні вздовж шосе, а її переслідує гелікоптер поліції.

Джейсон у майці з джойнтом чи сигаретою сидить на квадроциклі.

Джейсон і Люсія в пошарпаному мотелі, націлюють один на одного зброю, а вже у наступному кадрі катаються разом на американських гірках.

Талісмана парку розваг – хлопця, вдягненого у фламінго, б'є в живіт якийсь ковбой.

Джейсон і Люсія грабують маркет, а продавець повільно тягнеться до пістолета під стійкою.

Багато коротких кадрів: поліцейська машина врізалася в барикаду, а поліцейський вилетів із лобового скла; Джейсон і Люсія йдуть повз повій і заходять в темний нічний клуб; Джейсон на гідроциклі; Джейсон продає наркотики, Люсія кричить на когось, а потім б’ється головою об поруччя; хтось закидає вудку; гроші сиплються на людей, які танцюють у переповненому клубі.

Джейсон і Люсія за укриттям у перестрілці в тому, що виглядає як будівля Космічного центру Кеннеді.

Джейсон каже: "Це божевілля. Що ти готова втратити?" Люсія відповідає: "Ми пережили достатньо. Нам нема чого втрачати".

Фінальний кадр пляжу, човен мчить повз камеру і на екрані з'являється надпис Grand Theft Auto VI.

Звичайно, це все не потрібно сприймати за чисту монету, адже всім відомо як аноніми в Інтернеті люблять вигадувати те, чого не існує.

Однак, правда це чи ні ми дізнаємося зовсім скоро, адже жовтень вже стрімко добігає кінця.