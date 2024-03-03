Шанувальник Baldur's Gate 3 змінив стать популярним героям гри – неймовірні фото

Креативний фанат RPG Baldur's Gate 3 від Larian Studios взяв на себе сміливість уявити як виглядали б одні з найпопулярніших персонажів гри, якби вони були протилежної статі.

Одна з найбільших чеснот Baldur's Gate 3 – це її продумані персонажі, кожен з яких здатен як закохати в себе геймерів, так і змусити їх себе ненавидіти.

Також цікаво Скільки можна заробити завдяки відеоіграм: п'ять найбагатших кіберспортсменів світу

Зрозуміло, що невіднятною рисою героїв є їх зовнішність та стать.

Але завжди ж цікаво як все могло бути в якомусь паралельному світі, правда ж? Так, один фанат гри вже уявляв, як могли б виглядати Карлак та Лей'зель, якби були людьми.

Тепер, ще один ентузіаст та користувач Reddit під ніком blue-flu вирішив поглянути, якою була б жіноча версія імпозантного вампіра Астаріона.

Якби Астаріон був дівчиною / Фото з Reddit

Слід зазначити, що шанувальникам BG 3 неабияк прийшлося до смаку таке перевтілення, а пост з зображенням набрав понад 12 тисяч вподобань.

Чимало геймерів в коментарях навіть висловили бажання побачити модифікацію, яка замінила б модель героя в грі на подібну.

Окрім того, blue-flu також представив на розгляд публіки чоловічу версію загадкової Тінесерди, яка, втім, сподобалася спільноті набагато менше.

Тінесерда у тілі чоловіка / Фото з Reddit

Так чи інакше, з моменту релізу Baldur's Gate 3 шанувальники знайшли безліч унікальних способів показати свою пристрасть до проєкту, тому не здивуємось якщо невдовзі дійсно з'являться модифікації, які влаштують гендерну революцію в грі Larian Studios.