Фанати Baldur's Gate 3 не можуть натішитися проєктом, особливо після масштабного оновлення, яке змінило чимало деталей у найкращій грі 2023 року.

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Користувач Reddit під ніком Makverus поділився на платформі власноруч створеними персонажками Baldur's Gate 3, які є людськими версіями Карлак та Лей'зель.

У грі Карлах належить до раси бісинів, у той час, як Лей'зель – гітьянкі, що й робить їх перевтілення цікавим.

До того ж обидві героїні мають власні фан-клуби, адже вони є одними з найцікавіших та найсильніших компаньйонів у грі. Мабуть, тому гравці й розділилися щодо того, як вони ставляться до результатів роботи ентузіаста.

Карлак у людській подобі / Фото з Reddit

Щодо Карлак, то деякі геймери були в захваті від змін і вважали, що людська версія виглядає чудово.

З іншого боку, дехто, наголошує що раса бісинів має характерні ознаки, які додають героїні містичності та відповідають її запальній особистості.

Лей'зель у людській подобі / Фото з Reddit

Змішані відгуки отримала й Лей'зель. Хоча більшість шанувальників назвали її людську версію кумедною, але розділилися щодо того, чи покращила вона вигляд персонажки.