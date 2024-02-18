Фанаты Baldur's Gate 3 не могут нарадоваться проектом, особенно после масштабного обновления, которое изменило немало деталей в лучшей игре 2023 года.

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Пользователь Reddit под ником Makverus поделился на платформе собственноручно созданными персонажами Baldur's Gate 3, которые являются человеческими версиями Карлак и Лей'зель.

В игре Карлах принадлежит к расе тифлингов, в то время, как Лей'зель – гитьянки, что и делает их перевоплощение интересным.

К тому же обе героини имеют собственные фан-клубы, ведь они являются одними из самых интересных и сильных компаньонов в игре. Видимо, поэтому игроки и разделились относительно того, как они относятся к результатам работы энтузиаста.

Карлак в человеческом обличье / Фото с Reddit

Что касается Карлак, то некоторые геймеры были в восторге от изменений и посчитали, что человеческая версия выглядит прекрасно.

С другой стороны, некоторые, отмечают что раса бесов имеет характерные признаки, которые добавляют героине мистичности и соответствуют ее вспыльчивой личности.

Лей'зель в человеческом обличье / Фото с Reddit

Смешанные отзывы получила и Лей'зель. Хотя большинство поклонников назвали ее человеческую версию забавной, но разделились относительно того, улучшила ли она внешний вид персонажа.