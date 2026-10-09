Що відомо про турнір у Бухаресті

Організатор PGL оголосив, що відкриє наступний сезон турніром у Бухаресті. Змагання пройдуть 17 – 24 січня 2027 року в студії PGL. Призовий фонд становитиме 1 мільйон доларів, а ще 400 тисяч доларів додадуть у вигляді бонусів VRS, пише HLTV.

Чотирнадцять учасників визначив жовтневий інвайтаційний рейтинг. Ще дві команди з'являться після закритої кваліфікації, у якій зіграють вісім колективів. Вона відбудеться з 16 до 20 жовтня, і її переможці поповнять список гостей румунського турніру.

Як показує список запрошених, серед українських команд на турнір потрапила B8. Це не означає, що ми не маємо шансу побачити NAVI, адже вона може пройти через кваліфікації.

Серед інших команд, які з'являться, є такі:

Vitality.

G2.

FURIA.

Legacy.

MIBR

Astralis.

FUT.

Falcons.

MOUZ.

Та 4 російські.

Як можна зрозуміти, провідні команди віддали перевагу цьому турніру, а не BLAST Bounty, першому змаганню сезону. Bounty пройде на Мальті впродовж двох тижнів, з 11 до 24 січня. Тому другий тиждень цього турніру збігатиметься з PGL Bucharest, і на початку нового сезону дві великі події частково йтимуть одночасно.

Цікаво, що раніше саме PGL страждала від того, що команди відмовляються від її турнірів через фактично шантаж конкурента, компанії ESL, яка впровадила вельми неприємні правила для своїх заходів, через що організації мусили ігнорувати події PGL.

Список учасників Bounty організатори BLAST оголосять лише наступного місяця. Для цього вони використають листопадовий рейтинг. Окремо варто згадати зміни, які BLAST запровадив для свого турніру. У березні організатор скасував онлайн-частину змагання і скоротив кількість учасників із 32 до 16 команд.