Причина драматичного скасування

Турнір з Counter-Strike 2 планували провести з 13 по 25 січня 2027 року. Точніше його все ще планують провести в цей час, однак пройде він тепер в іншому місці. Згідно з наявною інформацією, провина лежить на TAURON Arena: адміністрація повідомила PGL про скасування через іншу подію, яка відбуватиметься на цьому місці в січні й зарезервувала стадіон на наступні три роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Організатор вже прокоментував ситуацію, заявивши, що це раптове рішення розчаровує PGL та спільноту фанатів Counter-Strike:

Ми щиро перепрошуємо перед пристрасними фанатами Counter-Strike, які з нетерпінням чекали на повернення PGL до Кракова. Хоча це рішення знаходиться поза нашим контролем, ми, як і раніше, сповнені рішучості знайти місце світового класу для проведення цієї виняткової події,

– йдеться в оголошенні.

Подробиці про нове місце проведення оголосять пізніше. Оскільки PGL все ще збирається провести турнір і не планує міняти його дати, він збігатиметься з турніром BLAST Bounty 2027 року, який пройде з 12 по 24 січня. Таке перекриття, що командам потрібно буде вирішити, куди вони більше хочуть поїхати, і ми, ймовірно, не побачимо наших улюблених поєднань суперників.

Організатори вже планують наступні два роки змагань з CS2 після того, як Valve внесла зміни до правил проведення турнірів, згідно з якими організатори повинні оголошувати про них за два роки до їх початку. Зміна спрямована на те, щоб шутер залишався відкритою екосистемою, де кілька організаторів можуть проводити змагання.

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