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Як влаштований турнір

Змагання проходять офлайн, організатором виступає PGL. Мейджор триває з 24 листопада до 13 грудня, і команди проходять його у три стадії. На першу стадію потрапили 16 команд, ще вісім долучаться на другій і вісім на третій, пише 24 Канал.

Кожна стадія працює за швейцарською системою: 16 колективів грають між собою, а вісім найсильніших проходять далі. Решта вибувають із турніру. Суть системи проста: після кожного матчу суперників підбирають за результатами, тож команди з однаковим балансом перемог і поразок зустрічаються одна з одною.

Формат матчів і розклад

На перших двох стадіях більшість матчів проходить у форматі до однієї виграної карти. Стикові зустрічі, які вирішують, хто пройде далі чи вилетить, команди грають до двох виграних карт. На третій стадії всі матчі йдуть до двох перемог.

Перша стадія триває з 24 до 27 листопада, друга – з 28 листопада до 1 грудня, а третя – з 2 до 6 грудня. Плейоф відбудеться з 10 до 13 грудня на арені Singapore Indoor Stadium. Це сітка на вибування: усі матчі, крім фіналу, команди грають до двох виграних карт. Фінал триватиме до трьох перемог.

Першого дня на сервери вийшли вісім пар: HEROIC проти Imperial, 9z проти Lynn Vision, Ninjas in Pyjamas проти M80, 100 Thieves проти Chinggis Warriors, Liquid проти BC.Game, PARIVISION проти DENDELE, FaZe проти Wildcard та Eternal Fire проти FlyQuest.

NAVI стартують зі Stage 2. Разом із ними там перебувають FUT і G2 з українцями в складі, The MongolZ, Astralis, MIBR, 1win і Nemiga.

Скільки отримають команди

Переможець Мейджору забере 500 тисяч доларів, а фіналіст – 170 тисяч доларів. Команда на третьому місці отримає 100 тисяч доларів, на четвертому – 60 тисяч доларів. Колективи, які посядуть п'яте – восьме місця, отримають по 45 тисяч доларів кожен.