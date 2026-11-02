Нарешті відомі всі команди, які візьмуть участь у PGL Major Singapore

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Хто отримав путівки?

Інвайти закривали 2 листопада за рейтингом VRS. У фінальний день залишалося лише одне вільне місце. Доля HOTU вже не залежала від них самих після поразки 1win у фіналі турніру, який проходив на Росії. Це відкрило шлях для 100 Thieves, які виграли FiRe Last Chance у Буенос-Айресі й забрали 18-ту європейську путівку, пише HLTV.

Новачками стали чотири колективи: 100 Thieves, DENDELE, 1win і BC.Game. DENDELE виступає складом колишньої команди Sharks.

В Америці останню путівку здобула Wildcard. Вона драматично переграла NRG у чвертьфіналі FiRe Last Chance. В Азії останнє місце дісталося Lynn Vision. Це сталося після того, як TYLOO відмовилася від участі в HyperX Retake Season 13 у Лісабоні ще до плей-оф.

Коли й де пройде турнір?

Призовий фонд PGL Major Singapore становить 1,25 мільйона доларів. Плей-оф проведуть у Singapore Indoor Stadium. Турнір завершить гранд-фінал у форматі best-of-five, тобто серії до трьох перемог. Йому передуватиме матч за третє місце.

Хто їде до Сінгапуру?

На стадії 3 стартують MOUZ, Aurora, BETBOOM, FURIA, Vitality, Spirit, Falcons і Legacy.

На стадії 2 зіграють FUT, Natus Vincere, 1win, MIBR, Nemiga, G2, Astralis і The MongolZ.

На стадії 1 виступлять Ninjas in Pyjamas, HEROIC, Eternal Fire, Liquid, M80, Imperial, BC.Game, FlyQuest, PARIVISION, FaZe, 100 Thieves, 9z, DENDELE, Wildcard, Chinggis Warriors і Lynn Vision.