Natus Vincere вибуває з турніру

Natus Vincere покинули PGL Wallachia Season 2 після поразки від Tundra Esports 12 жовтня. TE перемогли на двох картах – першій і третій. NAVI забрали другу, скориставшись помилкою суперників. Українська команда посіла четверте місце й заробила 80 000 доларів з призового фонду. Tundra вийшла до фіналу нижньої сітки, де зустрілася з командою Heroic. Їхній матч завершився з рахунком 2:1, пише CyberScore.

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Попри цю невдачу варто зазначити, що таких висот склад NAVI з Dota 2 не досягав роками. Як пише GameInside, востаннє таку суму грошей вони вигравали аж у 2020 році, коли посіли друге місце на ESL One Germany, програвши в фіналі Team Liquid. Після цього, як відомо, послідували тривалі пошуки нового складу, які супроводжувалися здебільшого поразками й незначними перемогами. Ми давно не бачили NAVI на The International.

Фінал

У фіналі Heroic перемогли Team Falcons, ставши чемпіонами PGL Wallachia Season 2. Вони отримали 300 000 доларів, а їхні суперники – 175 000 доларів. Третє місце, яке зайняла Tundra Esports, гарантувало команді 120 000 доларів. Загальний призовий фонд становив 1 000 000 доларів США.

Перша партія фінального протистояння стала однією з найвидовищніших на професійній сцені за останній час: вона тривала 73 хвилини, а Team Falcons вважалися явними фаворитами.

В одній з командних сутичок Heroic вдалося взяти гору, але невдовзі вони втратили перевагу. Команди продовжували обмінюватися ударами і в якийсь момент Falcons уже були готові завершити все, вдершись на базу супротивника. Однак ті змогли відбити атаку трьома героями проти п'яти завдяки Divine Rapier на Гірокоптері.

Після цього перевага перейшла до Heroic.

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Що далі

Організатор кіберспортивних турнірів PGL вже оголосив про повернення турніру Wallachia у 2025 році. Очікується, що подія розтягнеться на три сезони.

Перший відбудеться у березні з відборами у січні.

Другий PGL Wallachia відбудеться у квітні, а кваліфікація – у лютому.

Третя подія відбудеться в листопаді, а відбіркові – у вересні.

Кожен сезон матиме 16 команд-учасниць — 10 запрошених і шість із кваліфікацій.