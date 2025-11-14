NAVI дізналися першого суперника на PGL Wallachia Season 6

Незабаром у Бухаресті стартує престижний турнір з Dota 2 – PGL Wallachia Season 6. Українська команда NAVI, пройшовши через кваліфікації, готується до першого випробування. Їхнім суперником у стартовому матчі групового етапу стане відомий європейський колектив.​

З ким зіграють NAVI?

Основний етап PGL Wallachia Season 6 обіцяє стати справжнім святом для шанувальників Dota 2. Тринадцять найкращих команд з усього світу і ще три російські зійдуться в Бухаресті, столиці Румунії, щоб з 15 по 23 листопада поборотися за частку вражаючого призового фонду в один мільйон доларів. Такі турніри є ключовими подіями в кіберспортивному календарі, адже вони не лише визначають найсильніших гравців на цю мить, але й задають тренди на майбутні змагання, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Дивіться також NAVI повністю виходить з однієї дисципліни, звільняючи весь склад команди

Для української Natus Vincere шлях на цей івент був непростим, але колектив продемонстрував високий рівень гри та командної взаємодії під час кваліфікаційного етапу для Східної Європи. Як зазначено на сайті NAVI, команда здобула перемоги у всіх відбіркових матчах.

Першим випробуванням для "народжених перемагати" стане зустріч з командою Heroic. Цей європейський колектив, на відміну від NAVI, отримав пряме запрошення від організаторів PGL. Такі запрошення, як правило, отримують команди, які стабільно демонструють високі результати протягом усього змагального сезону і займають високі позиції у світових рейтингах.

Поєдинок між NAVI та Heroic заплановано на 15 листопада, о 18:00 за київським часом. Матч пройде у форматі "best of 3" (до двох перемог). Це означає, що для перемоги в серії команді потрібно виграти дві карти з трьох.

Груповий етап PGL Wallachia Season 6 буде проведено за швейцарською системою. Її особливість полягає в тому, що в кожному раунді команди грають з суперниками, які мають такий самий баланс перемог і поразок. Наприклад, у другому турі команда з результатом 1-0 зіграє проти іншої команди з таким же рахунком. Ця система вважається однією з найоб'єктивніших, оскільки вона зводить до мінімуму фактор випадковості та дозволяє найсильнішим колективам стабільно просуватися до плей-оф.

Для виходу з групи командам потрібно здобути три перемоги.

Водночас три поразки означатимуть виліт з турніру.

Для NAVI цей турнір – це не лише шанс поборотися за великий грошовий приз. Це також можливість підтвердити свої амбіції на світовій арені та порадувати своїх численних уболівальників яскравою грою наприкінці насиченого кіберспортивного сезону.