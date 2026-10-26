Крутіше за Black Myth Wukong – огляди Phantom Blade Zero ставлять її в перелік кращих ігор року

Phantom Blade Zero отримала перші оцінки критиків та претендує на статус однієї з найкращих ігор 2026 року. За що хвалять екшн від S-Game.

Журналісти відзначають проєкт за видовищні бої та багатий світ, порівнюючи його з головними хітами жанру останніх років, інформує 24 Канал.

Майстерність кунг-фу та унікальна бойова система

Пекінська студія S-Game створила бойовик у жанрі східних єдиноборств, який поєднує похмуру естетику та фехтування.

Гравець бере під контроль воїна на ім'я Соул з організації "Орден", якого безпідставно звинуватили у вбивстві власного майстра. Попри тяжке поранення від друга дитинства та смертельне прокляття, яке залишає персонажу лише 66 днів життя, герой вирішує помститися та розкрити таємницю зомбіподібних істот.

Критики позитивно відзначили геймплейні механіки та назвали проєкт головним претендентом на звання найкращого екшну року завдяки приємній бойовій системі.

Кожен момент відчувається так, ніби ви опинилися в центрі китайського фільму про бойові мистецтва... Бойова система настільки гарна, що вам буде байдуже до заплутаного сюжету,

– зазначають у GameSpot.

Трейлер гри: дивіться відео

Ігровий процес поєднує видовищні парирування в стилі Sekiro, комбінації зі зміною зброї та ефектні анімації.

Герой та його суперники мають шкалу витривалості Ша-Чі, яка зменшується під час блокування або невдалих дій. Окрім того, існує система з двох основних видів зброї, між якими гравець може миттєво перемикатися, щоб відновити енергію та продовжити атаку.

Претендент на статус "Гра року" із бойовою системою, яка виглядає так само чудово, як і відчувається під час гри,

– стверджують у GamesRadar+.

Окрім мечів, Соул використовує "Примарні леза". Вони дозволяють закликати помічників або використовувати вогняний ланцюг. Кінематографічні добивання з відриванням кінцівок або вибуховими ударами викликають асоціації з класичними фільмами про бойові мистецтва.

Це Phantom Blade Zero на її абсолютному піку: кінематографічна, вільна в русі та сповнена сюрпризів. Бої передають безшовну динаміку та творчу хореографію найкращих фільмів про кунг-фу,

– йдеться в огляді Eurogamer.

У грі є різноманітні боси, серед яких виділяються вогнедишний танцюрист у масці лева, музикантка зі смертоносними струнами та сп'янілий майстер бойових мистецтв.

Наразі оцінки проєкту становлять 88/100 для обох версій – ПК та PS5 (за версією Metacritic), що є вельми гідним показником у такому "багатому" на релізи році.