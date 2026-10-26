Обзоры Phantom Blade Zero ставят её в список лучших игр года, превосходя Black Myth Wukong

Журналисты отмечают проект за зрелищные бои и богатый мир, сравнивая его с главными хитами жанра последних лет, сообщает 24 Канал.

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Мастерство кунг-фу и уникальная боевая система

Пекинская студия S-Game создала боевик в жанре восточных единоборств, сочетающий мрачную эстетику и фехтование.

Игрок управляет воином по имени Соул из организации "Орден", которого безосновательно обвинили в убийстве собственного мастера. Несмотря на тяжелое ранение, нанесенное другом детства, и смертельное проклятие, оставляющее персонажу всего 66 дней жизни, герой решает отомстить и раскрыть тайну зомбиподобных существ.

Критики положительно отметили игровые механики и назвали проект главным претендентом на звание лучшего экшена года благодаря приятной боевой системе.

Каждый момент ощущается так, будто вы оказались в центре китайского фильма о боевых искусствах... Боевая система настолько хороша, что вам будет всё равно на запутанный сюжет,

– отмечают в GameSpot.

Трейлер игры: смотрите видео

Игровой процесс сочетает в себе зрелищные парирования в стиле Sekiro, комбинации со сменой оружия и эффектные анимации.

У героя и его противников есть шкала выносливости Ша-Чи, которая уменьшается при блокировке или неудачных действиях. Кроме того, в игре представлена система из двух основных видов оружия, между которыми игрок может мгновенно переключаться, чтобы восстановить энергию и продолжить атаку.

Претендент на звание "Игра года" с боевой системой, которая выглядит так же великолепно, как и ощущается во время игры,

– утверждают в GamesRadar+.

Помимо мечей, Соул использует "Призрачные клинки". Они позволяют призывать помощников или использовать огненную цепь. Кинематографические добивающие удары с отрыванием конечностей или взрывными ударами вызывают ассоциации с классическими фильмами о боевых искусствах.

Это Phantom Blade Zero на своем абсолютном пике: кинематографичная, свободная в движении и полная сюрпризов. Бои передают плавную динамику и творческую хореографию лучших фильмов о кунг-фу,

– говорится в обзоре Eurogamer.

В игре есть разнообразные боссы, среди которых выделяются огнедышащий танцор в маске льва, музыкантка со смертоносными струнами и опьяневший мастер боевых искусств.

На данный момент оценки проекта составляют 88/100 для обеих версий – ПК и PS5 (по данным Metacritic), что является весьма достойным показателем в таком "богатом" на релизы году.