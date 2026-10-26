Обзоры Phantom Blade Zero ставят её в список лучших игр года, превосходя Black Myth Wukong

Как критики оценили Phantom Blade Zero / S-Game
Phantom Blade Zero получила первые оценки критиков и претендует на звание одной из лучших игр 2026 года. За что хвалят экшен от S-Game.
Журналисты отмечают проект за зрелищные бои и богатый мир, сравнивая его с главными хитами жанра последних лет, сообщает 24 Канал.
Мастерство кунг-фу и уникальная боевая система
Пекинская студия S-Game создала боевик в жанре восточных единоборств, сочетающий мрачную эстетику и фехтование.
Игрок управляет воином по имени Соул из организации "Орден", которого безосновательно обвинили в убийстве собственного мастера. Несмотря на тяжелое ранение, нанесенное другом детства, и смертельное проклятие, оставляющее персонажу всего 66 дней жизни, герой решает отомстить и раскрыть тайну зомбиподобных существ.
Критики положительно отметили игровые механики и назвали проект главным претендентом на звание лучшего экшена года благодаря приятной боевой системе.
Каждый момент ощущается так, будто вы оказались в центре китайского фильма о боевых искусствах... Боевая система настолько хороша, что вам будет всё равно на запутанный сюжет,
– отмечают в GameSpot.
Трейлер игры: смотрите видео
Игровой процесс сочетает в себе зрелищные парирования в стиле Sekiro, комбинации со сменой оружия и эффектные анимации.
У героя и его противников есть шкала выносливости Ша-Чи, которая уменьшается при блокировке или неудачных действиях. Кроме того, в игре представлена система из двух основных видов оружия, между которыми игрок может мгновенно переключаться, чтобы восстановить энергию и продолжить атаку.
Претендент на звание "Игра года" с боевой системой, которая выглядит так же великолепно, как и ощущается во время игры,
– утверждают в GamesRadar+.
Помимо мечей, Соул использует "Призрачные клинки". Они позволяют призывать помощников или использовать огненную цепь. Кинематографические добивающие удары с отрыванием конечностей или взрывными ударами вызывают ассоциации с классическими фильмами о боевых искусствах.
Это Phantom Blade Zero на своем абсолютном пике: кинематографичная, свободная в движении и полная сюрпризов. Бои передают плавную динамику и творческую хореографию лучших фильмов о кунг-фу,
– говорится в обзоре Eurogamer.
В игре есть разнообразные боссы, среди которых выделяются огнедышащий танцор в маске льва, музыкантка со смертоносными струнами и опьяневший мастер боевых искусств.
На данный момент оценки проекта составляют 88/100 для обеих версий – ПК и PS5 (по данным Metacritic), что является весьма достойным показателем в таком "богатом" на релизы году.
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