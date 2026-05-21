Автори Machinarium випустили дивну антиутопію з картону – у Steam її вже називають шедевром

Студія Amanita Design випустила нову пригодницьку головоломку Phonopolis – похмуру історію про картонний мегаполіс, контроль свідомості та героя, який не підкоряється системі. У Steam новинка вже отримала дуже високі оцінки від гравців.

Після кількох років розробки автори Machinarium, Samorost, Botanicula та Chuchel представили свою нову гру – Phonopolis. Цього разу чеська студія вирішила відійти від казкових і сюрреалістичних світів у бік антиутопії з виразними політичними мотивами, розповідає 24 Канал.

Чому Phonopolis називають однією з найоригінальніших головоломок року?

Події гри розгортаються у Фонополісі – дивному мегаполісі, збудованому з картону та паперу. Містом керує безжальний Лідер, який поступово перетворює мешканців на бездумних виконавців власної волі заради "великої мети".

Головний герой – молодий сміттяр Фелікс – виявляється єдиним, на кого не діють накази режиму. Саме йому доведеться протистояти системі та зупинити плани автократа.

Це було не лише художнім рішенням. Матеріал символізує крихкість та штучність тоталітарної утопії,

– коментують у Amanita Design вибір картону як основи для всього світу.

Практично всі об'єкти спочатку створювалися вручну на папері, після чого їх оцифровували та переносили у тривимірний простір.

Автори також не приховують літературних джерел натхнення. Сюжет і атмосфера гри відсилають до творчості Карел Чапек та Джордж Орвелл – письменників, які багато працювали з темами авторитаризму, контролю суспільства та дегуманізації.

Геймплей Phonopolis побудований навколо постійної взаємодії з оточенням. Гравцям доведеться обертати стіни, пересувати підлогу, керувати механізмами та навіть рвати паперові елементи декорацій. У студії наголошують, що кожна загадка створювалася індивідуально та без повторів, а всі механіки органічно вплетені у світ гри.

Перші відгуки у Steam виявилися дуже схвальними. На момент релізу гра отримала 96 % позитивних оцінок на основі кількох десятків рецензій користувачів. Гравці особливо відзначають художній стиль, атмосферний саундтрек, гумор і високу інтерактивність світу.

Черговий шедевр Amanita. Вони знову перевершили саму себе,

– прокоментував проєкт гравець під ніком Maxim_L.

Втім, без критики не обійшлося. Частина користувачів скаржиться на надто нав'язливий закадровий супровід, який постійно коментує дії гравця. Деякі покупці вважають, що така особливість швидко починає дратувати та заважає проходженню.

Наразі Phonopolis доступна на PC через Steam, де продається зі знижкою -10% і коштує 404 гривні. Гру також можна придбати в EGS та GOG.

Як створювали Phonopolis?

Розробка Phonopolis почалася задовго до офіційного анонсу. Першу версію проєкту ще у 2015 році створювали троє студентів Університету Томаша Баті у чеському Зліні – Єва Маркова, Петр Філіпович та Ото Досталь. Спочатку це був невеликий експериментальний концепт, який згодом привернув увагу засновника Amanita Design Якуб Дворський.

Уже в 2016 році Amanita Design взяла розробку під своє крило. Після цього проєкт суттєво змінився: автори переробили концепцію, змінили художній напрямок і поступово перетворили гру на масштабну антиутопічну пригодницьку головоломку.

Phonopolis стала особливим проєктом для студії ще й тому, що це перша повноцінна 3D-гра в історії Amanita Design. Якщо попередні хіти на кшталт Machinarium чи Samorost створювалися переважно у двовимірному форматі, то новинка використовує тривимірні сцени, зібрані з реальних паперових та картонних моделей. Усі елементи спочатку малювали вручну, а потім переносили у цифровий простір.

Візуальний стиль гри натхненний авангардним мистецтвом міжвоєнного періоду – конструктивізмом, футуризмом та супрематизмом. Розробники навмисно поєднали цей стиль із темою тоталітаризму та масового контролю, щоб підкреслити штучність і крихкість "ідеального суспільства".

Офіційно гру анонсували у травні 2022 року. Тоді автори показали перший трейлер і підтвердили, що сюжет надихався творчістю Джордж Орвелл та Карел Чапек. В Amanita Design описували Phonopolis як історію про маніпуляцію суспільством, індивідуалізм та боротьбу з авторитаризмом.

Розробка затягнулася майже на десять років. У 2024 році Якуб Дворський розповідав в інтерв'ю TouchArcade, що команді знадобиться ще приблизно два роки для завершення роботи над грою. Того ж року Phonopolis отримала нагороду Independent Games Festival за найкращий візуальний стиль під час GDC у Сан-Франциско – ще до повноцінного релізу.

На початку 2026 року студія випустила демоверсію в рамках Steam Next Fest, як писав PC Gamer. Журналісти та гравці тоді поззитивно коментували незвичну stop-motion-анімацію, музичний супровід композитора Томаша Дворжака (Floex) та більш похмуру атмосферу порівняно з попередніми роботами Amanita Design.