После нескольких лет разработки авторы Machinarium, Samorost, Botanicula и Chuchel представили свою новую игру – Phonopolis. На этот раз чешская студия решила отойти от сказочных и сюрреалистических миров в сторону антиутопии с выразительными политическими мотивами, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также У фанатов The Sims появился новый фаворит – свежий геймплей Paralives наделал шума

Почему Phonopolis называют одной из самых оригинальных головоломок года?

События игры разворачиваются в Фонополисе – странном мегаполисе, построенном из картона и бумаги. Городом руководит безжалостный Лидер, который постепенно превращает жителей в бездумных исполнителей собственной воли ради "великой цели".

Главный герой – молодой мусорщик Феликс – оказывается единственным, на кого не действуют приказы режима. Именно ему придется противостоять системе и остановить планы автократа.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это было не только художественным решением. Материал символизирует хрупкость и искусственность тоталитарной утопии,

– комментируют в Amanita Design выбор картона как основы для всего мира.

Практически все объекты сначала создавались вручную на бумаге, после чего их оцифровывали и переносили в трехмерное пространство.

Авторы также не скрывают литературных источников вдохновения. Сюжет и атмосфера игры отсылают к творчеству Карел Чапек и Джордж Оруэлл – писателей, которые много работали с темами авторитаризма, контроля общества и дегуманизации.

Трейлер Phonopolis – смотреть видео:

Геймплей Phonopolis построен вокруг постоянного взаимодействия с окружением. Игрокам придется вращать стены, передвигать пол, управлять механизмами и даже рвать бумажные элементы декораций. В студии отмечают, что каждая загадка создавалась индивидуально и без повторов, а все механики органично вплетены в мир игры.

Первые отзывы в Steam оказались очень положительными. На момент релиза игра получила 96 % положительных оценок на основе нескольких десятков рецензий пользователей. Игроки особо отмечают художественный стиль, атмосферный саундтрек, юмор и высокую интерактивность мира.

Очередной шедевр Amanita. Они снова превзошли саму себя,

– прокомментировал проект игрок под ником Maxim_L.

Впрочем, без критики не обошлось. Часть пользователей жалуется на слишком навязчивое закадровое сопровождение, которое постоянно комментирует действия игрока. Некоторые покупатели считают, что такая особенность быстро начинает раздражать и мешает прохождению.

Сейчас Phonopolis доступна на PC через Steam, где продается со скидкой -10% и стоит 404 гривны. Игру также можно приобрести в EGS и GOG.

Как создавали Phonopolis?

Разработка Phonopolis началась задолго до официального анонса. Первую версию проекта еще в 2015 году создавали трое студентов Университета Томаша Бати в чешском Злине – Ева Маркова, Петр Филипович и Ото Досталь. Сначала это был небольшой экспериментальный концепт, который впоследствии привлек внимание основателя Amanita Design Якуб Дворский.

Уже в 2016 году Amanita Design взяла разработку под свое крыло. После этого проект существенно изменился: авторы переработали концепцию, изменили художественное направление и постепенно превратили игру в масштабную антиутопическую приключенческую головоломку.

Phonopolis стала особенным проектом для студии еще и потому, что это первая полноценная 3D-игра в истории Amanita Design. Если предыдущие хиты вроде Machinarium или Samorost создавались преимущественно в двумерном формате, то новинка использует трехмерные сцены, собранные из реальных бумажных и картонных моделей. Все элементы сначала рисовали вручную, а затем переносили в цифровое пространство.

Визуальный стиль игры вдохновлен авангардным искусством межвоенного периода – конструктивизмом, футуризмом и супрематизмом. Разработчики намеренно соединили этот стиль с темой тоталитаризма и массового контроля, чтобы подчеркнуть искусственность и хрупкость "идеального общества".

Официально игру анонсировали в мае 2022 года. Тогда авторы показали первый трейлер и подтвердили, что сюжет вдохновлялся творчеством Джордж Оруэлл и Карел Чапек. В Amanita Design описывали Phonopolis как историю о манипуляции обществом, индивидуализм и борьбу с авторитаризмом.

Разработка затянулась почти на десять лет. В 2024 году Якуб Дворский рассказывал в интервью TouchArcade, что команде понадобится еще примерно два года для завершения работы над игрой. В том же году Phonopolis получила награду Independent Games Festival за лучший визуальный стиль во время GDC в Сан-Франциско – еще до полноценного релиза.

В начале 2026 года студия выпустила демоверсию в рамках Steam Next Fest, как писал PC Gamer. Журналисты и игроки тогда положительно комментировали необычную stop-motion-анимацию, музыкальное сопровождение композитора Томаша Дворжака (Floex) и более мрачную атмосферу по сравнению с предыдущими работами Amanita Design.