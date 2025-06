Серйозний баг призвів до зупинки матчу на кваліфікаціях до The International 2025

У китайському закритому відборі на The International 2025 сталася ситуація, яка змусила організаторів зупинити матч. Причиною стала критична помилка в механіці героя Queen of Pain, що викликала несправедливу смерть персонажа.

Баг з ультимативною здібністю змусив переграти частину матчу

У другій грі серії між Yakult Brothers і Xtreme Gaming, яка проходила в межах китайського закритого кваліфікаційного турніру до The International 2025, стався технічний збій, пов'язаний з Queen of Pain. Мідланер Yakult Brothers, Чжоу "Емо" Ї, активував ультимативну здібність – Звукову хвилю. Але замість того, щоб завдати шкоди суперникам, вона вдарила по самій Queen of Pain, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

Проблема виникла через взаємодію з механікою однієї з граней, яка збільшує шкоду від заклинань, але також завдає частину цієї шкоди самому герою. В умовах високого опору у ворожих героїв, зокрема через артефакт Aeon Disk, шкода фактично повернулась до самої Queen of Pain і вбила її миттєво.

Ось як це працює. Якщо ворог має високий опір статусу, шкода від Sonic Wave для Queen of Pain зменшується до одного HP, що не може бути змінено. Sonic Wave є дебафом, і високий опір його видаляє. Видалення та застосування дебафу відбуваються практично одночасно, але видалення все ж відбувається дещо раніше. В результаті шкода перенаправляється на Queen of Pain, що призводить до її миттєвої смерті.

Але це не найгірше, бо після відродження герой мав лише 1 HP, який неможливо було відновити.

Організатори турніру втрутились у ситуацію та перезавантажили гру на 42-й хвилині – ще до того, як сталася помилка. Це дало змогу продовжити матч без технічного дефекту. Після відновлення Xtreme Gaming змогли здобути перемогу в серії з рахунком 2:1 та пройти до грандфіналу. Yakult Brothers отримали ще один шанс у нижній сітці.

