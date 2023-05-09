Український стрімер вів трансляцію, поки росіяни бомбили його місто: жахливе відео

Трансляція українського стримера Punisher3d була ненадовго перервана через ракетні обстріли з боку російських військ. У стрім потрапили гучні звуки обстрілів українських міст російською армією.

Стример саме грав у World of Warcraft, коли росіяни почали черговий обстріл. На щастя, попри проігнорований сигнал повітряної тривоги, сам стрімер не постраждав.

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Обстріл росіян під час стріму

Український шанувальник World of Warcraft і зірка Twitch Punisher3d – популярний стример, у якого понад 54 тисячі підписників. Він саме вирішив дослідити оновлення вмісту Embers of Neltharion.

Втім, його трансляцію в жахливий спосіб перервала російська агресія. Під час виконання квеста у Вальдраккені в Києві, де живе стример, прогриміли вибухи внаслідок чергової російської ракетної атаки.

Дехто з шанувальників жартував, що стрімер чітко розставив пріоритети, продовжуючи грати в World of Warcraft незалежно від того, що відбувається на вулиці. У цей час інші нарікали на те, що він проігнорував сигнал тривоги.