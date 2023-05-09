Стриммер играл в World of Warcraft, когда россияне начали очередной обстрел. К счастью, несмотря на проигнорированный сигнал воздушной тревоги, сам стример не пострадал.

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Обстрел россиян во время стрима

Украинский поклонник World of Warcraft и звезда Twitch Punisher3d – популярный стриммер, у которого более 54 тысяч подписчиков. Он решил исследовать обновление содержимого Embers of Neltharion.

Впрочем, его трансляцию ужасным образом прервала российская агрессия. Во время выполнения квеста в Вальдраккене в Киеве, где живет стриммер, прогремели взрывы в результате очередной российской ракетной атаки.

Некоторые поклонники шутили, что стример четко расставил приоритеты, продолжая играть в World of Warcraft независимо от того, что происходит на улице. В это время другие сетовали на то, что он проигнорировал сигнал тревоги.