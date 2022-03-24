Благодійні набори на підтримку України вже стали своєрідним трендом у відеоігровій індустрії. Подібним вже відзначилися представники платформи itch.io, а також популярного сервісу Humble Bundle. Осторонь весь цей час не стояли й українські розробники відеоігор, які вже створили та випустили одразу два таких набори.

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Благодійні набори від українських розробників

Перший благодійний набір вийшов в середині минулого тижня, а загалом до його складу ввійшло одразу 10 відеоігор від українських інді-розробників. Реальна ціна такого комплекту складає 831 гривню, але зараз його можна придбати за 411, тобто зі знижкою в 50%.

Які ігри ввійшли до складу першого набору:

Taimumari: Definitive Edition

Mad Nords: Probably an Epic Quest

Castle of no Escape 2

Dead Dungeon

Cosmic collapse

Knightin'+

The God Unit

Zombie Derby: Pixel Survival

Titan Chaser

Field Hospital: Dr. Taylor's Story

Відеогра Dead Dungeon / Фото з крамниці Steam

А от другий такий благодійний набір вийшов два дні тому. Загалом до його складу ввійшло 11 ігор від наших авторів. Реальна ціна такого комплекту складає 1226 гривень, але зараз його можна придбати зі знижкою в 55%, тобто за 551 гривню.

Які відеоігри ввійшли до складу другого набору:

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes

Molecats

Cradle

Dungeon Escape

Smintheus

Cannons-Defenders: Steam Edition

Timen runner

Artifact Quest 2

Zombie Derby 2

Uninvited Guest

Sand Story

Відеогра Molecats / Фото з крамниці Steam

Наостанок відзначимо, що у всіх цих проєктах є офіційна українська локалізація, а доступні такі набори лише в сервісі Steam. Додамо, що всі гроші від продажу цих комплектів підуть на допомогу ЗСУ, а також близьким розробників, які постраждали від дій російських орків.