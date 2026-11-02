У Fortnite знайшли надзвичайно рідкісний предмет, який робить усі товари в магазині безплатними

У Fortnite з'явилася нова функція Pirate Shop, яка на два тижні робить усі товари з магазину предметів безплатними. Її додало оновлення Treasure Hunters, а токен можна знайти просто під час матчу.

Як працює Pirate Shop?

Якщо пощастить знайти токен Pirate Shop у матчі, гравець отримає одразу два токени: один для 2026 року, другий для 2027-го, повідомляє The Gamer. Кожен токен дозволяє забрати безплатно будь-що, що продають за V-Bucks у магазині предметів Fortnite, протягом 14 днів від активації.

Epic Games поки не розкрила, наскільки великі шанси знайти токен. Поки що відомий лише один гравець, якому це вдалося, – користувач @snowslept. Він опублікував у X відео від 1 листопада, на якому в костюмі Ейса з One Piece знаходить у матчі скриню з токеном.

Після виходу з матчу гравець побачив повідомлення з поясненням. У ньому йдеться: "Пограбуйте магазин предметів Fortnite – двічі! Активуйте Pirate Shop один раз у 2026 році й один раз у 2027-му. Щоразу ви можете безплатно забрати все, що продають за V-Bucks у магазині предметів Fortnite, протягом 14 днів від активації".

Блогери Shiina та Hypex підтвердили, що в режимі сквадів вигода дістається всім. Якщо хоч один гравець знайде Pirate Shop, кожен учасник групи отримає по два токени. За їхніми словами, це означає, що кожен у команді може забрати майже всі предмети з магазину безплатно на 14 днів.

Які є обмеження?

Пропозиції за реальні гроші до акції не входять. Крім того, можна забрати лише одного сайдкіка, якого в гравця ще немає. Токени не можна передавати іншим, а на рівні й нагороди бойового пропуску вони не діють.

Поки незрозуміло, наскільки рідкісні токени і чи є ліміт на кількість, яку можуть видати за день або за тиждень. Якщо ж токен випав, активовувати його одразу не варто. Перший можна використати до кінця 2026 року, а другий – протягом усього 2027-го.

Ця затія виглядає як спосіб повернути гравців у гру. Мета, ймовірно, в тому, щоб втримати аудиторію, поки над індустрією нависає велика тінь GTA 6.