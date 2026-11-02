В Fortnite обнаружили чрезвычайно редкий предмет, который делает все товары в магазине бесплатными

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Как работает Pirate Shop?

Если повезет найти токен Pirate Shop в матче, игрок получит сразу два токена: один на 2026 год, второй на 2027-й, сообщает The Gamer. Каждый токен позволяет бесплатно взять любой предмет, продаваемый за V-Bucks в магазине предметов Fortnite, в течение 14 дней с момента активации.

Epic Games пока не раскрыла, насколько большие шансы найти токен. Пока что известен только один игрок, которому это удалось, – пользователь @snowslept. Он опубликовал в X видео от 1 ноября, на котором в костюме Эйса из "One Piece" находит в матче сундук с токеном.

После выхода из матча игрок увидел сообщение с объяснением. В нем говорится: "Ограбьте магазин предметов Fortnite – дважды! Активируйте Pirate Shop один раз в 2026 году и один раз в 2027-м. Каждый раз вы можете бесплатно забрать все, что продается за V-Bucks в магазине предметов Fortnite, в течение 14 дней с момента активации".

Блогеры Shiina и Hypex подтвердили, что в режиме сквадов выгода достается всем. Если хотя бы один игрок найдет Pirate Shop, каждый участник группы получит по два токена. По их словам, это означает, что каждый в команде может забрать почти все предметы из магазина бесплатно на 14 дней.

Какие есть ограничения?

Предложения за реальные деньги в акцию не входят. Кроме того, можно забрать только одного сайдкика, которого у игрока еще нет. Токены нельзя передавать другим, а на уровни и награды боевого пропуска они не действуют.

Пока непонятно, насколько редки токены и есть ли лимит на количество, которое могут выдать за день или за неделю. Если же токен выпал, активировать его сразу не стоит. Первый можно использовать до конца 2026 года, а второй – в течение всего 2027-го.

Эта затея выглядит как способ вернуть игроков в игру. Цель, вероятно, в том, чтобы удержать аудиторию, пока над индустрией нависает большая тень GTA 6.