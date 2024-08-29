Готуйте гроші: розробники Baldur's Gate 3 бояться, що вихід GTA 6 назавжди змінить ціни на ігри

Ігрова спільнота ще не встигла заспокоїтись після новин про шокуючу вартість Civilization VII, як нас знову кидають у холодну воду припущеннями про те, що епоха відносно дешевих AAA-проєктів добігає кінця. І змінити все може вихід нової Grand Theft Auto.

Буде дуже дорого

За словами Майкла Дауса, директора Larian Studios, яка стоїть за хітовим проєктом Baldur's Gate 3, GTA 6 може коштувати дорожче, ніж будь-яка інша ААА-гра на ринку, коли вона вийде. Ми поки що нічого не чули від Rockstar про ціну майбутньої гри, але найнеприємніші чутки припускають, що вона може сягнути рекордних 150 доларів (понад 6 100 гривень).

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Даус вважає, що Rockstar може встановити новий тренд в індустрії, показавши іншим видавцям і розробникам, що вони можуть збирати зі своєї аудиторії більше грошей, ніж раніше.

У дописі на X він розкритикував те, як Ubisoft встановила ціну на Star Wars Outlaws у численних її виданнях. Він пише, що ціноутворення виглядає "штучним", роздутим через велику кількість додаткового контенту, який не стосується самої гри. Це, зокрема, робиться начебто для того, щоб ціна базового видання виглядала більш привабливо у порівнянні.

На думку Дауса, ціни на ігри повинні базуватися на їхній "якості, широті та глибині". Разом із тим він дещо суперечить сам собі. Поруч із критикою високих цін видавець зазначив, що насправді всі ігри повинні коштувати дорожче через те, скільки грошей йде на їхнє створення.

Майже всі ігри повинні коштувати дорожче на базовому рівні, тому що вартість їх створення (інфляція, наприклад) випереджає цінові тенденції. Але я не думаю, що ми досягнемо цього завдяки обіцянкам DLC так само, як і завдяки якості та комунікації,

– пише Майкл Даус.

Свої повідомлення він завершує словами про те, що всі "просто чекають на GTA 6", щоб нарешті підняти ціни.

Коли ж буде ціна на нову GTA?

Невідомо, коли Rockstar оголосить ціну на GTA 6. Генеральний директор материнської компанії Rockstar, Take-Two, Штраус Зелнік раніше отримував питання про вартість гри, але відповів на нього дуже розмито й жодних цифр: "Ми зосереджені на наданні більшої цінності, ніж та, за яку платимо. Кожного разу, коли ми встановлюємо ціну, ми хочемо переконатися, що це хороша новина для споживача, і що досвід значно перевершує вартість. Це наша мета".

Ходять чутки, що другий трейлер GTA 6 дебютує до кінця 2024 року. У ньому може з'явитися не лише ціна, але й більш конкретна дата релізу, а також він може відкрити передзамовлення.