Будет очень дорого

По словам Майкла Дауса, директора Larian Studios, которая стоит за хитовым проектом Baldur's Gate 3, GTA 6 может стоить дороже, чем любая другая ААА-игра на рынке, когда она выйдет. Мы пока ничего не слышали от Rockstar о цене будущей игры, но самые неприятные слухи предполагают, что она может достичь рекордных 150 долларов (свыше 6 100 гривен).

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Даус считает, что Rockstar может установить новый тренд в индустрии, показав другим издателям и разработчикам, что они могут собирать со своей аудитории больше денег, чем раньше.

В сообщении на X он раскритиковал то, как Ubisoft установила цену на Star Wars Outlaws в многочисленных ее изданиях. Он пишет, что ценообразование выглядит "искусственным", раздутым за счет большого количества дополнительного контента, который не касается самой игры. Это, в частности, делается вроде бы для того, чтобы цена базового издания выглядела более привлекательно по сравнению.

По мнению Дауса, цены на игры должны базироваться на их "качестве, широте и глубине". Вместе с тем он несколько противоречит сам себе. Наряду с критикой высоких цен издатель отметил, что на самом деле все игры должны стоить дороже из-за того, сколько денег уходит на их создание.

Почти все игры должны стоить дороже на базовом уровне, потому что стоимость их создания (инфляция, например) опережает ценовые тенденции. Но я не думаю, что мы достигнем этого за счет обещаний DLC так же, как за счет качества и коммуникации,

– пишет Майкл Даус.

Свои сообщения он завершает словами о том, что все "просто ждут GTA 6", чтобы наконец-то поднять цены.

Когда же будет цена на новую GTA?

Неизвестно, когда Rockstar объявит цену на GTA 6. Генеральный директор материнской компании Rockstar, Take-Two, Штраус Зелник раньше получал вопрос о стоимости игры, но ответил на него очень размыто и никаких цифр: "Мы сосредоточены на придании большей ценности, чем та, за которую платим. Каждый раз, когда мы устанавливаем цену, мы хотим убедиться, что это хорошая новость для потребителя, и что опыт значительно превосходит стоимость. Это наша цель».

Ходят слухи, что второй трейлер GTA 6 дебютирует до конца 2024 года. В нем может появиться не только цена, но и более конкретная дата релиза, а также он может открыть предзаказ.