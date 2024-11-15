Rockstar використала текстуру з GTA 6 в GTA The Trilogy – Definitive Edition

Після масштабного оновлення проблемної GTA Trilogy Definitive Edition фанати помітили у грі текстуру з довгоочікуваної GTA 6. Елемент раніше можна було помітити в першому трейлері найочікуванішої гри Rockstar.

Через три роки після свого проблемного запуску, GTA Trilogy Definitive Edition отримала комплексне виправлення у листопаді, яке нарешті вирішило численні проблеми, як повідомляє 24 Канал. У грі виправили чимало аспектів включаючи графіку, освітлення, туман та хмари.

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Також лого та усі згадки про оригінального розробника – студію Grove Street Games, було видалено зі стартового екрану. Але фанати, які повертаються до світів Liberty City, Vice City та San Andreas, помітили новий натяк, що вказує на GTA 6.

Що саме знайшли фанати

Користувач GTAForums BS_BlackScout виявив на одному з магазинів трилогії вивіску з написом: "Ми більше не приймаємо готівку, що зберігається в спідній білизні". Ця незрозуміла деталь привернула увагу гравців, оскільки вона є елементом сцени з трейлера GTA 6, де персонажі в масках Люсія і Джейсон вриваються в магазин.

Модератор форуму Spider-Vice підтвердив знахідку, додавши, що деякі текстури з GTA 6, включаючи певну марку принтера або факсу, схоже, потрапили в трилогію.



Текстура GTA 6 в GTA The Trilogy / Фото dexerto

Ці текстури існували в грі до нещодавнього патчу, але гравці, ймовірно, не помітили їх, оскільки вони спочатку відображалися некоректно.

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Фанати з нетерпінням чекають більше інформації про GTA 6 до її запланованого на осінь 2025 року релізу. Наразі вийшов лише один трейлер, але спільнота вирує теоріями, а дехто навіть спостерігає за ігровим місяцем у пошуках можливих підказок від Rockstar Games.