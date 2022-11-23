Під час побачення Кейтлін Сіраґуса та таємничий "Гігачад" сходили на вечерю та в зал для скелелазіння. Усе це стримерка транслювала на власному каналі в Twitch.

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Перше побачення Amouranth

Amouranth нещодавно зізналася, що вона заміжня. Ба більше, чоловік по-справжньому знущається з неї – погрожує вбити її собак, а саму дівчину змушує вести еротичні трансляції.

Крім того, за її словами, чоловік контролював усі її фінанси. Тому вона обіцяла розлучитися з ним.

І схоже, що дівчина налаштована абсолютно серйозно. Вона не лише знайшла нового хлопця, а й уже сходила з ним на перше побачення, що одразу ж показала своїм підписникам.

Хлопця, якого Кейтлін називає "Гігачадом", насправді звати Ароном. Після знайомства вони відвідали зал для скелелазіння. А піднявшись на кілька гірок, сходили й у ресторан.

Перше побачення Amouranth: дивіться відео

Під час стріму Арон Гігачад розповів, що він був бодібілдером, перш ніж стати особистим тренером. У вільний час він подорожує та розважається на вечірках.

Стрім завершився після того, як Amouranth та Арон покинули суші-ресторан, де вони обговорили її створення контенту, фільми, татуювання та ігри. Останнє стало гарячою темою в чаті після того, як Арон зізнався, що не дуже їх любить.