Українська команда з CS 2 зіграє за вихід у фінал фінського турніру Elisa Masters Espoo 2024

Українському колективу з Counter-Strike 2 випав шанс зіграти проти грізних опонентів з HEROIC за вихід у фінал Elisa Masters Espoo 2024, де вирішать долю солідної суми призових.

Організація B8 знаходиться за крок від фіналу престижного турніру від фінських організаторів – Elisa Masters Espoo 2024, інформує Games 24.

Варте уваги Мейджори будуть інакшими – Valve готують оновлену структуру головних турнірів з Counter-Strike 2

На шляху українців залишилися HEROIC

Колектив B8 вже досить відомий серед українських шанувальників кіберспорту, адже чимало часу існує на професійній арені. Одначе, якихось серйозних успіхів команда поки що не досягала.

Чудовим шансом це змінити може стати сьогоднішній матч, що відбудеться о 19:00 за Києвом, де Андрій "npl" Кухарський та компанія виступлять проти грізних опонентів з HEROIC (11 місце у світовому рейтингу HLTV).

Вперше і востаннє ці суперники зустрічалися у серпні цього року, на закритій кваліфікації на IEM Rio 2024 – українці поступилися 0:2. Сподіваємося, що це стане додатковою мотивацією у сьогоднішньому поєдинку, тим паче що B8 набрали дуже непогану форму.

За прогнозами Favbet, саме HEROIC має всі шанси на перемогу в Elisa Masters Espoo. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.00. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Матч пройде у форматі BO3 (три мапи до двох перемог) та вирішить хто потрапить у фінал Elisa Masters Espoo 2024, який відбудеться вже завтра о 17:00.

В ньому розіграють головний приз турніру – 100 тисяч доларів.