Организация B8 находится в шаге от финала престижного турнира от финских организаторов – Elisa Masters Espoo 2024, информирует Games 24.

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На пути украинцев остались HEROIC

Коллектив B8 уже достаточно известен среди украинских поклонников киберспорта, ведь уже весьма долго существует на профессиональной арене. Однако, каких-то серьезных успехов команда пока что не достигала.

Отличным шансом это изменить может стать сегодняшний матч, который состоится в 19:00 по Киеву, где Андрей "npl" Кухарский и компания выступят против грозных оппонентов из HEROIC (11 место в мировом рейтинге HLTV).

Впервые и в последний раз эти соперники встречались в августе этого года, на закрытой квалификации на IEM Rio 2024 – украинцы уступили 0:2. Надеемся, что это станет дополнительной мотивацией в сегодняшнем поединке, тем более что B8 набрали очень неплохую форму.

За прогнозами Favbet, саме HEROIC має всі шанси на перемогу в Elisa Masters Espoo. Коефіцієнт на їхній виграш – 2.00. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Матч пройдет в формате BO3 (три карты до двух побед) и решит кто, попадет в финал Elisa Masters Espoo 2024, который состоится уже завтра в 17:00.

В нем разыграют главный приз турнира – 100 тысяч долларов.