Многочисленные источники сообщают о том, что в Valve приняли решение обновить структуру Мейджоров путем их расширения.

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Команд станет больше, RMR отменят

Итак, HLTV сообщает, что с 2025 года количество команд-участниц на Мейджорах по Counter-Strike 2 возрастет с 24 до 32.

В дополнение, изменится процесс квалификации на событие. Последние четыре года этой цели служили отдельные региональные RMR турниры, где и разыгрывались места в основной сетке.

Сейчас же ожидается, что приглашение на Мейджоры будут в основном базироваться на командном рейтинге от самих Valve.

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В результате расширения до 32 команд на главных турнирах мира CS 2 появится дополнительный этап "швейцарки".

Это также означает, что Мейджоры будут длиться примерно на 4 дня дольше.

Первым турниром, которого коснутся эти изменения, станет BLAST.tv Austin Major, старт которого ранее анонсировали на 9 июня 2025 года.