NAVI одержали зрелищную победу в безумно эмоциональном финале IEM Rio 2024, но во время празднований зрители увидели сцену, которая действительно разрывает сердце.

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Капитан потерял отца накануне финала

Финский IGL (капитан) "рожденных побеждать" заплакал после победы в турнире и фанаты еще тогда поняли, что эти слезы вряд ли имеют что-то общее с радостью.

Эмоциональный момент / Фото HLTV

Вскоре после триумфа, Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился причиной такой реакции на своей странице в соцсети X.

Этот (турнир – ред.) был особенным. Я тяжело переживаю потерю близкого человека и изо всех сил пытался побороть эмоции. Обнимите своих близких,

– написал Aleksib.

По предварительной информации, незадолго до матча из жизни ушел отец киберспортсмена.

Также Виролайнен извинился перед бразильскими поклонниками за то, что не появился на сессии автографов после финала, поблагодарив всех за поддержку.

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До следующего крупного турнира в NAVI будет примерно три недели на отдых, поэтому надеемся, что Алекси сможет провести достаточно времени с семьей, чтобы пережить эту потерю.