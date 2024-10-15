NAVI здобули видовищну перемогу в шалено емоційному фіналі IEM Rio 2024, але під час святкувань глядачі побачили сцену, яка дійсно крає серце.

До теми Епічний фінал: NAVI перемогли MOUZ і стали чемпіонами IEM Rio 2024

Капітан втратив батька напередодні фіналу

Фінський IGL (капітан) "народжених перемагати" заплакав після перемоги в турнірі й фанати ще тоді зрозуміли, що ці сльози навряд мають щось спільне з радістю.

Емоційний момент / Фото HLTV

Невдовзі після тріумфу, Алексі "Aleksib" Віролайнен поділився причиною такої реакції на своїй сторінці у соцмережі X.

Цей (турнір – ред.) був особливим. Я важко переживаю втрату близької людини та щосили намагався побороти емоції. Обійміть своїх близьких,

– написав Aleksib.

За попередньою інформацією, незадовго до матчу з життя пішов батько кіберспортсмена.

Також Віролайнен перепросив у бразильських шанувальників за те, що не з'явився на сесії автографів після фіналу, подякувавши всім за підтримку.

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До наступного великого турніру в NAVI буде приблизно три тижні на відпочинок, тож сподіваємося, що Алексі зможе провести достатньо часу з сім'єю аби пережити цю втрату.