Деякі бренди з GTA 6 стануть реальністю

Rockstar, схоже, готується продавати бренди з GTA 6 у реальному житті. Етикетки трьох напоїв, пов'язаних із серією, вже затвердило Бюро з оподаткування алкоголю й тютюну США.

Які саме бренди з'являться?

До затверджених етикеток увійшли бренди, які гравці вже бачили в попередніх іграх серії: Patriot Beer і Pißwasser, яке часто називають Pisswasser. Є й новинка під назвою No Mames Vice City. На її етикетці зображено маленького собаку в сонцезахисних окулярах і ланцюжок із написом Vice City, пише IGN.

Хто виробляє пиво і яка в ньому міцність?

Напої виготовляє флоридська броварня Tripping Animals Brewing. Лагер No Mames Vice City матиме 6 відсотків міцності, а два інші сорти – по 4,2 відсотка, як у Bud Light. Коли і де саме продаватимуть пиво, невідомо.

Чому все вказує на Маямі?

Можливо, напої будуть доступні лише в барах Маямі та околиць. Rockstar Games буквально захопила місто рекламою GTA 6. Мешканці помітили різні рекламні оголошення з ігрового всесвіту, а над Флоридою літає гігантський дирижабль із Vice City. Арену команди Miami Heat також підготували до незвичного баскетбольного матчу НБА в стилі Vice City, який відбудеться в листопаді.

Частину напоїв можуть продавати онлайн. Водночас обмежитися невеликими акціями в місті було б логічніше й простіше. Але так компанія ризикує створити логістичну проблему, оскільки величезна кількість людей кинеться в Маямі за пивом.

Реклама GTA 6 з'явилася не лише в Маямі. Rockstar також просуває гру в Парижі, Нью-Йорку, Чикаго та Лос-Анджелесі. Чи отримають інші міста масштабну рекламу, окрім постерів і білбордів, поки незрозуміло. Можливо, усе це стосується лише Маямі.

GTA 6 вийде 19 листопада на Xbox Series X/S і PS5.