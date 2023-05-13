Пивоварня вирішила створити пиво, натхненне грою Elden Ring

Місцева пивоварня в американському штаті Пенсільванія почала виготовляти світлий ель Hazy India Pale Ale. Він натхненний надзвичайно успішною відеогрою Elden Ring.

Пиво, влучно назване Rise Tarnished ("Тьмяне повстання"), слугує нагадуванням одному з відомих діалогів Elden Ring. Воно використовує ексклюзивну суміш трьох хмелів, щоб передати суть таємничого світу гри.

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Пиво за мотивами Elden Ring

Elden Ring – одна з найпопулярніших ігор 2022 року, але вона не стала б тою, ким є сьогодні, без натхнення від своїх попередниць. Очевидно, у грі існує велика кількість посилань на грецьку та римську міфологію, а також на Легенду про Зельду та Володаря кілець.

Тепер інші, хто надихнувся нескінченним світом Elden Ring, взяли на себе зобов'язання розширити охоплення гри на нові середовища. Так, один з фанатів поділився своїм захопленням від дебюту пива, натхненного культовою грою.

Він поділився світлиною, на якій продемонстрував епічне пакування крафтового пива. Як пристрасний фанат ігор, nosleeptilldeath подав ідею пива з Elden Ring пивоварні Free Will Brewery, де він працює.

Пивоварня експериментувала з різними дизайнами, перш ніж зупинитись на одному, який нагадує початковий клас авангарду в Elden Ring. Його шанувальники гри впізнають одразу.

Однак на зображенні не використовуються жодні символи чи особливості гри, окрім слогану Rise Tarnished. Відданість пивоварні створенню автентичного пива, натхненного Elden Ring, є свідченням впливу гри на масову культуру та її здатності стимулювати творчі починання за межами ігрового світу.