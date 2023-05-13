Пиво, метко названное Rise Tarnished ("Тусклое восстание"), служит напоминанием одному из известных диалогов Elden Ring. Он использует эксклюзивную смесь трех хмелей, чтобы передать суть таинственного мира игры.

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Пиво по мотивам Elden Ring

Elden Ring – одна из самых популярных игр 2022 года, но она не стала бы той, кем есть сегодня, без вдохновения от своих предшественниц. Очевидно, в игре существует большое количество ссылок на греческую и римскую мифологию, а также на Легенду о Зельде и Властелине колец.

Теперь другие, кто вдохновился бесконечным миром Elden Ring, обязались расширить охват игры на новые среды. Так, один из фанатов поделился своим увлечением от дебюта пива, вдохновленного культовой игрой.

Он поделился фотографией, на которой продемонстрировал эпическую упаковку крафтового пива. Как страстный фанат игр, nosleeptilldeath подал идею пива из Elden Ring пивоварни Free Will Brewery, где он работает.

Пивоварня экспериментировала с разными дизайнами, прежде чем остановиться на одном, который напоминает начальный класс авангарда в Elden Ring. Его поклонники игры узнают сразу.

Однако на изображении не используются никакие символы или особенности игры, кроме слогана Rise Tarnished. Преданность пивоварне созданию аутентичного пива, вдохновленного Elden Ring, является свидетельством влияния игры на массовую культуру и ее способности стимулировать творческие начинания за пределами игрового мира.