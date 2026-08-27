Безплатний конкурент Minecraft у Steam – встигніть випробувати яскраву гру на вихідних

На платформі Steam відбудеться акція з безкоштовними вихідними для конкурентки Minecraft, яка додає в формулу успіху відомої пісочниці динозаврів та трішки безумства.

У Steam стартувала щедра акція для геймерів. Наразі всі охочі можуть абсолютно безплатно зіграти в PixARK – яскраву суміш Minecraft та ARK. Пропозиція діє обмежений час, проте розробники підготували ще один приємний сюрприз, інформує 24 Канал.

Аналог відомої пісочниці

PixARK – це повноцінний процедурно згенерований світ із воксельною графікою. Розробники об'єднали елементи популярної пісочниці Minecraft та симулятора виживання з доісторичними істотами ARK.

Гравці можуть грати поодинці або формувати племена з друзями, будувати величезні бази з кубів, створювати магічні інструменти та зброю.

Головною особливістю гри є фауна. Тут можна зустріти, приручити та тренувати понад 100 різноманітних істот. Ви можете літати на спині дракона і вражати ворогів чарівною паличкою, або осідлати могутнього тиранозавра та обстрілювати супротивників із ракетної установки.

Трейлер гри: дивіться відео

У грі доступні як сервери для протистояння гравців між собою (PvP), так і сервери для спільного виживання (PvE).

Окрім того, творчий режим дозволяє будувати будь-що без обмежень.

PixARK отримала досить переважно схвальні відгуки публіки (74% позитивних відгуків з-понад 10 тисяч рецензій) та поступово знаходить свою аудиторію, пропонуючи цікаву альтернативу для тих, кому вже набрид класичний Minecraft.

Однак не обійшлося й без критики, адже користувачі часто скаржаться на технічні проблеми, зокрема на погану оптимізацію мережевої гри, тривале завантаження серверів та проблеми з інтерфейсом.

Тимчасовий безплатний доступ до PixARK відкрили на період з 27 по 31 серпня 2026 року. Пограти у цей кубічний симулятор виживання без жодної оплати можна до 20:00 за київським часом.

Якщо ж гра вам сподобається і ви захочете залишити її у своїй бібліотеці назавжди, автори пропонують величезну знижку у розмірі 75%. Завдяки цьому ціна проєкту впала з 415 до всього лише 103 гривень. Придбати гру задешево можна до 7 вересня 2026 року.