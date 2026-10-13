Неочікуваний хіт у Steam – симулятор зоопарку захоплює чарти

Ще до офіційного релізу симулятор управління зоопарком Planet Zoo 2 продемонстрував дивовижний стартовий успіх у Steam. Гра увійшла до переліку бестселерів платформи.

Симулятор потрапив до топів продажів Steam у багатьох країнах світу, а в одному з ключових європейських регіонів навіть зміг посісти першу сходинку, інформує Gamerant.

Повернення ери "tycoon"?

Згідно з останніми даними, Planet Zoo 2 посіла перше місце в чарті найбільш продаваних ігор Steam у Нідерландах, де вона утримує лідерство ще з 7 жовтня.

Окрім цього, проєкт увійшов до першої трійки в Чехії, посів 4-те місце у Великій Британії, 7-ме – у Німеччині та Швейцарії, 9-те – в Австралії, а також потрапив на 18-ту сходинку у США. Це все забезпечило грі 4-те місце у загальному світовому рейтингу на момент написання матеріалу.

Скриншот зі Steam

Нова частина є прямим продовженням популярного симулятора 2019 року від студії Frontier Developments.

Гравці знову виконують роль керівників зоопарків: будують вольєри, піклуються про тварин, наймають персонал і стежать за фінансовим станом парку.

Основні інновації торкнулися водних видів та видів, що літають – розробники додали повноцінні акваріуми із чорноперими рифовими акулами та черепахами, а також величезні авіарії для птахів.

Трейлер гри: дивіться відео

Крім того, у грі з'явився режим створення масштабних диких заповідників по всьому світу.

Реліз 13 жовтня зробить гру доступною не лише на ПК (1 145 гривень у Steam), а й на консолях PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Тож Frontier Developments може святкувати вдалий запуск сиквелу.