Симулятор вошел в топ-продаж Steam во многих странах мира, а в одном из ключевых европейских регионов даже смог занять первую строчку, сообщает Gamerant.

Возвращение эры "tycoon"?

Согласно последним данным, Planet Zoo 2 заняла первое место в чарте самых продаваемых игр Steam в Нидерландах, где она удерживает лидерство с 7 октября.

Кроме того, проект вошел в первую тройку в Чехии, занял 4-е место в Великобритании, 7-е – в Германии и Швейцарии, 9-е – в Австралии, а также попал на 18-е место в США. Все это обеспечило игре 4-е место в общем мировом рейтинге на момент написания материала.

Скриншот из Steam

Новая часть является прямым продолжением популярного симулятора 2019 года от студии Frontier Developments.

Игроки вновь выступают в роли руководителей зоопарков: строят вольеры, заботятся о животных, нанимают персонал и следят за финансовым состоянием парка.

Основные нововведения коснулись водных и летающих видов – разработчики добавили полноценные аквариумы с черноперыми рифовыми акулами и черепахами, а также огромные вольеры для птиц.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, в игре появился режим создания масштабных диких заповедников по всему миру.

Релиз 13 октября принесет игру не только на ПК (1 145 гривен в Steam), но и на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Таким образом, Frontier Developments может праздновать успешный запуск сиквела.