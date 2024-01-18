Як і попередні частини, Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia – це гра в жанрі tower defense, де потрібно використовувати анімовані рослини, щоб захиститися від орди зомбі.

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Plants vs Zombies 3

EA заявляє, що в грі з'являться нові персонажі, а також повернуться деякі старі. Геймплей відображає класичну боротьбу першої гри. Plants vs Zombies 3 безплатна, але в ній будуть мікротранзакції.

Оригінальна гра Plants vs Zombies вийшла на ПК і Mac у 2009 році, а потім і на мобільних пристроях. У 2011 році її розробника PopCap Games викупила Electronic Arts і випустила Plants vs Zombies 2 у 2013 році. Приблизно в той самий час гра перейшла від фіксованої плати у 2,99 долара до умовно-безплатного формату гри.

Трейлер гри Plants vs Zombies 3: дивіться відео

Наразі гру в ранньому доступі вже можна зіграти у Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Австралії та Філіппінах. У решті країн гра стане доступною дещо згодом.