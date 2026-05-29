У соцмережі X набув популярності анонсний трейлер відеогри The Magician's Hand, яка розкаже доволі не тривіальну історію, повідомляє 24 Канал.

Фанатам платформерів приготуватися – що за гра The Magician's Hand

У атмосферному платформері-головоломці гравцям випаде шанс буквально стати "лівою рукою" таємничого чарівника Фабріціо.

Прокинувшись без жодних спогадів, лише з настирливим бажанням розкрити правду. Сміливий, допитливий і прагнучий пригод Хенд зростає під час подорожі, відкриваючи свою внутрішню силу та отримуючи кілька несподіваних дарів,

– йдеться в описі гри у Steam.

Розробники обіцяють цікаву та мальовничу пригоду з міні-іграми зі зміною перспективи та неповторними битвами з босами.

Окрасою проєкту мають стати "сильний сюжет" та секретики, розкидані світом гри.

Забавка від Laser Rabbit ще не має дати релізу, але вже заінтригувала чимало геймерів у соцмережах.

Це виглядає приголомшливо! Неймовірно приємно для ока. Видно, що в художньому плані сюди вклали багато ідей і любові,

– пише користувач X @lordquacksmith.

Отож, якщо і вас зацікавила доля Хенда, можете сміло додавати The Magician's Hand у список бажаного.