Творець Stardew Valley поклявся перед фанатами честю своєї родини – що пообіцяв розробник

Ерік Барон, більш відомий як ConcernedApe висловив доволі неочікувану клятву перед шанувальниками симулятора ферми Stardew Valley, поставивши на кін честь своєї родини.

Історія Еріка Барона, який власноруч створив одну з найуспішніших інді-ігор в історії, є взірцем для кожного молодого розробника, але не лише це робить ConcernedApe "базованим".

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Ніяких платних DLC чи оновлень у Stardew Valley

Засилля платних доповнень для відеоігор є ключовою темою дискусій в мережі протягом багатьох років, і багато геймерів вважають, що в гонитві за збільшенням мікротранзакцій та усілякою монетизацією, розробники забувають про те, що перш за все потрібно створити якісну гру.

Хоча бажання отримати вигоду від своєї роботи зрозуміле з погляду студій та видавців, творець Stardew Valley ConcernedApe приємно вразив своєю думкою щодо цієї теми.

У спілкуванні з шанувальниками у соцмережі X (колишній твітер) Барон доволі категорично заявив:

Я клянуся честю свого прізвища, я ніколи не буду брати гроші за DLC або оновлення, поки живу. Зробіть скриншот цього повідомлення і присоромте мене, якщо я колись порушу цю присягу.

Чарівний піксельний симулятор ферми ось уже вісім років отримує безплатну підтримку та новий контент, а така позиція його творця дає ще більше розуміння, чому Stardew Valley – це виняткова відеогра.