История Эрика Барона, который собственноручно создал одну из самых успешных инди-игр в истории, является образцом для каждого молодого разработчика, но не только это делает ConcernedApe "базой".

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Никаких платных DLC или обновлений в Stardew Valley

Засилье платных дополнений для видеоигр является ключевой темой дискуссий в сети в течение многих лет, и многие геймеры считают, что в погоне за увеличением микротранзакций и всевозможной монетизацией, разработчики забывают о том, что прежде всего нужно создать качественную игру.

Хотя желание получить выгоду от своей работы понятно с точки зрения студий и издателей, создатель Stardew Valley ConcernedApe приятно поразил своим мнением по этой теме.

В общении с поклонниками в соцсети X (бывший твитер) Барон довольно категорично заявил:

Я клянусь честью своей фамилии, я никогда не буду брать деньги за DLC или обновления, пока живу. Сделайте скриншот этого сообщения и пристыдите меня, если я когда-нибудь нарушу эту клятву.

Очаровательный пиксельный симулятор фермы вот уже восемь лет получает бесплатную поддержку и новый контент, а такая позиция его создателя дает еще больше понимания, почему Stardew Valley – это исключительная видеоигра.