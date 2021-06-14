Багатогранна Мексика: Playground Games представила відеогру Forza Horizon 5 – відео

Playground Games анонсувала нову частину у дуже популярній серії Forza Horizon. Геймерам показали повноцінний геймплей, а також розповіли чимало цікавого про саму гру.

Перші чутки про розробку нової частини у серії Forza Horizon з'явилися ще минулої осені. Тому чимала кількість шанувальників цієї серії з нетерпінням чекала на виставку E3. Одразу варто зазначити, що розробники з Playground Games своїх фанатів не розчарували.

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Повноцінний анонс відеогри Forza Horizon 5 відбувся у межах вчорашньої презентації Xbox та Bethesda. Шанувальникам цієї серії показали перший трейлер гри, а також сім хвилин повноцінного ігрового процесу (геймплею). Цього року геймерів відправлять на простори багатогранної Мексики. А також вже відомо, що у п'ятій частині буде найбільший відкритий світ в історії цієї серії.

Трейлер відеогри Forza Horizon 5 – відео

Розробники відзначили, що у відеогрі буде чимала кількість різноманітних локацій: джунглі, пустелі, пляжі, каньйони, гори, а також навіть вулкан із засніженою вершиною. Уже відомо, що у новій частині будуть й пори року, які змінюватимуться щонеділі (як у Forza Horizon 4). З'являться у грі й нові погодні умови, наприклад, пилові бурі чи тропічні шторми.

Розробники з Playground Games відзначили, що у Forza Horizon 5 буде сюжетний режим та королівська битва з четвертої частини. Також вони пообіцяли, що у новій відеогрі оновлять системи кастомізації транспорту та персонажів (розширять функціонал). З цікавого ще можна відзначити, що у новій частині має з'явитися технологія трасування променів, але лише у режимі Forzavista.

Наостанок варто додати, що реліз відеогри Forza Horizon 5 відбудеться вже 9 листопада на PC (навіть у Steam), Xbox Series та Xbox One. Передзамовити відеогру можна вже зараз, а всього існує три видання: Standard (60 доларів), Deluxe (80 доларів) та Premium (100 доларів).

Демонстрація геймплею Forza Horizon 5 – відео