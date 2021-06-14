Корпорація Майкрософт стартувала свою презентацію на E3 2021, розпочавши з трейлерів до найбільш очікуваних відеоігор, однією з яких стала STALKER 2, що отримала підзаголовок Heart of Chernobyl (Серце Чорнобиля). Довгоочікуване продовження культової постапокаліптичної FPS RPG від українських розробників із GSC Game World вже на шляху до виходу на Xbox та ПК наступного року.

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Отож, STALKER 2: Heart of Chernobyl нарешті отримала заплановану дату релізу – 28 квітня 2022 року. За словами однієї з ведучих конференції Сари Бонд "гра стане справжнім представником наступного покоління". Проєкт буде повністю оптимізований для максимальної продуктивності на Xbox Series X і Series S і підтримуватиме трасування променів та роздільну здатність 4K.

Також розробники ощасливили фанатів серії та інших геймерів величезним геймплейним трейлером, що демонструє неймовірну графіку у низці класичних локацій та нових місць Зони, а також прочиняє завісу таємниці про сюжет гри.

Геймплейний трейлер гри STALKER 2: Heart of Chernobyl



У трейлері розробники ще раз показали систему модифікації зброї, адже перед перестрілкою Скіф (саме так зватимуть головного героя) нагвинтив глушник на автомат. Сама бойова система, на перший погляд, дещо нагадує хардкорний реалістичний шутер Escape from Tarkov.

Кровосос у лабораторії / зображення stalker2.com

Слідом за класичною сутичкою з бандитами, сталкер відправився на пошуки артефактів на болотах, використовуючи старі-добрі болти для уникнення аномалій, а вже у наступній сцені Скіф блукав моторошними руїнами таємничої лабораторії та наткнувся на один з найбільших жахів Зони – кровососа.

Серце Чорнобиля зараз б'ється сильно, як ніколи. Чуєте його? Чи готові ви разом з нами повернутися туди, де все починалося? Зона багатьом дала життя. Нове життя. Життя, яке ми будемо готові повернути, якщо буде потрібно!, – саме такими словами розробники підписали трейлер на сторінці гри в Steam.

Напевно найцікавіший момент очікував геймерів ближче до кінця трейлера, адже він дещо анонсує історію STALKER 2. Персонаж, якого поки що ніяк не називають, виголошує цілу промову на адресу головного героя про здійснення "необхідного зла", задля "звільнення" покинутого реактора Зони.

Фантастична РЛС Дуга​ / зображення stalker2.com

GSC Game World не обмежилися лише трейлером та додатково поділилися низкою цікавих деталей про майбутній проєкт. Зокрема, за словами розробників, "безшовний" світ Зони буде неймовірного розміру – 64 кілометри квадратні.

Ймовірно головний антагоніст майбутньої гри / зображення stalker2.com

На додачу до гігантської мапи, дослідження кожного закутка якої безумовно потішить геймерів, розробники обіцяють епічний нелінійний сюжет з величезним простором для повторного проходження і декількома кінцівками. У пригодах Скіфу допоможуть більш ніж 30 видів озброєння з понад сотнею можливих модифікацій.

Проте сталкерам варто бути обачними, адже у грі будуть присутні традиційні для серії імерсивні механіки виживання. Геймерам доведеться слідкувати за почуттям голоду, потребою сну, кровотечами від поранень та рівнем опромінення радіацією. Окрім того, система симуляції життя "A-life 2.0" покликана зробити навколишній світ живим як ніколи – зона не лише житиме своїм життям, але й змінюватиметься в залежності від дій гравця.

У пошуках артефактів​ / зображення stalker2.com

Невдовзі після релізу до гри буде додано багатокористувацький режим, подробиці якого поки що тримаються в секреті. Також через якийсь час після релізу планують вихід двох сюжетних доповнень. Слід зазначити, що все це буде доступним для українських геймерів рідною мовою, адже гра матиме повну локалізацію.

Передзамовлення відкрито / зображення stalker2.com

Після цілої лавини подробиць про гру, розробники відкрили можливість попереднього замовлення. Стандартне видання обійдеться геймерам у 895 гривень, а з іншими варіантами, серед яких колекційні видання з купою сталкерських сувенірів, можна ознайомитися на офіційному сайті. Вдалого полювання, сталкери.