Корпорация Майкрософт стартовала свою презентацию на E3 2021, начав с трейлеров к наиболее ожидаемым видеоиграм, одной из которых стала STALKER 2, получившая подзаголовок Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля). Долгожданное продолжение культовой постапокалиптической FPS RPG от украинских разработчиков из GSC Game World уже на пути к выходу на Xbox и ПК в следующем году.

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Итак, STALKER 2: Heart of Chernobyl наконец получила запланированную дату релиза – 28 апреля 2022 года. По словам одной из ведущих конференции Сары Бонд "игра станет настоящим представителем следующего поколения". Проект будет полностью оптимизирован для максимальной производительности на Xbox Series X и Series S и будет поддерживать трассировку лучей и разрешение 4K.

Также разработчики осчастливили фанатов серии и других геймеров огромным геймплейный трейлером, демонстрирующим невероятную графику в ряде классических локаций и новых мест Зоны, а также приоткрывающем завесу тайны о сюжете игры.

Геймплейный трейлер игры STALKER 2: Heart of Chernobyl



В трейлере разработчики еще раз показали систему модификации оружия, ведь перед перестрелкой Скиф (именно так будут звать главного героя) надел глушитель на автомат. Сама боевая система, на первый взгляд, несколько напоминает хардкорный реалистичный шутер Escape from Tarkov.

Кровосос в лаборатории / изображение stalker2.com

После классической схватки с бандитами, сталкер отправился на поиски артефактов на болотах, используя старые-добрые болты дабы избежать попадания в аномалию, а уже в следующей сцене Скиф бродил развалинами таинственной лаборатории и наткнулся на один из самых жутких ужасов Зоны – кровососа.

Сердце Чернобыля сейчас бьется сильно, как никогда. Слышите его? Готовы ли вы вместе с нами вернуться туда, где все начиналось? Зона многим дала жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую мы будем готовы вернуть, если потребуется!, – именно такими словами разработчики подписали трейлер на странице игры в Steam.

Наверное самый интересный момент ожидал геймеров ближе к концу трейлера, ведь он несколько анонсирует историю STALKER 2. Персонаж, которого пока никак не называют, произносит целую речь в адрес главного героя об осуществлении "необходимого зла", для "освобождения" заброшенного реактора Зоны.

Фантастическая РЛС Дуга / изображение stalker2.com

GSC Game World не ограничились только трейлером и дополнительно поделились рядом интересных деталей о будущем проекте. В частности, по словам разработчиков, "бесшовный" мир Зоны будет невероятного размера – 64 километра квадратных.

Вероятно главный антагонист будущей игры / изображения stalker2.com

В дополнение к гигантской карте, исследование каждого угла которой безусловно порадует геймеров, разработчики обещают эпический нелинейный сюжет с огромным пространством для повторного прохождения и несколькими концовками. В приключениях Скифу помогут более 30 видов вооружения с более чем сотней возможных модификаций.

Однако сталкерам стоит быть осмотрительными, ведь в игре будут присутствовать традиционные для серии иммерсивные механики выживания. Геймерам придется следить за чувством голода, потребностью сна, кровотечениями от ранений и уровнем облучения радиацией. Кроме того, система симуляции жизни "A-life 2.0" призвана сделать окружающий мир живым как никогда – зона не только будет жить своей жизнью, но и меняться в зависимости от действий игрока.

В поисках артефактов / изображение stalker2.com

Вскоре после релиза в игру будет добавлен многопользовательский режим, подробности которого пока держатся в секрете. Также через некоторое время после релиза планируют выход двух сюжетных дополнений. Следует отметить, что все это будет доступно для украинских геймеров на родном языке, ведь в игре будет полная локализация.

Предзаказ открыт / изображение stalker2.com

После целой лавины подробностей об игре, разработчики открыли возможность предварительного заказа. Стандартное издание обойдется геймерам в 895 гривен, а с другими вариантами, среди которых коллекционные издания с кучей сталкерских сувениров, можно ознакомиться на официальном сайте. Удачной охоты, сталкеры.