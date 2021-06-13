Вчера на виртуальную сцену E3 вышла известная французская компания Ubisoft, которая провела презентацию с названием Ubisoft Forward. В рамках этого события разработчики рассказали немало интересной информации о своих будущих проектах. Понятно, что исключением не стала и видеоигра Far Cry 6.

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На этот раз геймерам показали новый сюжетный трейлер игры, который посвящен встрече главного героя (героини) с местным диктатором Антоном Кастильо. А если точнее, то компания Ubisoft продемонстрировала завязку видеоигры Far Cry 6. Очень вероятно, что именно это событие станет поворотным в жизни Дани, а также заставит его (ее) взяться за оружие. Также в этом трейлере появился и сын главного антагониста, который, кажется, не очень поддерживает диктаторский режим своего отца.

Сюжетный трейлер видеоигры Far Cry 6​ – видео

Также разработчики показали трейлер сезонного пропуска для Far Cry 6. Для видеоигры должно выйти три сюжетных дополнения, которые будут посвящены антагонистам предыдущих частей: Ваасу, Пэйгану и Иосифу. Озвучивали этих героев те же актеры, что и в оригинальных играх. Геймеры смогут узнать что-то новое об этих персонажах, а также побывают в известных локациях. Геймплейно эти три дополнения будут выполнены в жанре "roguelike". Из интересного еще можно отметить, что в состав сезонного пропуска войдет видеоигра Far Cry 3 Blood Dragon, а также несколько тематических предметов для шестой части.

Трейлер сезонного пропуска для Far Cry 6 – видео

Релиз видеоигры Far Cry 6 состоится уже 7 октября на PC (EGS и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. А также стоит отметить, что сезонный пропуск входит в состав Gold и Ultimate изданий.