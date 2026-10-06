Користувач перевірив, скільки проживе PlayStation 5 Pro, якщо зняти з неї корпус

Американський геймер створив незвичайну версію консолі PlayStation 5 Pro у картонній коробці після того, як придбав її "нутрощі". Попри скептичні прогнози спільноти щодо швидкої поломки від пилу, пристрій успішно працює вже цілий рік.

Чому PS5 Pro опинилася без корпусу

Власник ломбарду під ніком bayareapyro розповів цікаву історію появи пристрою. Один із клієнтів придбав нову консоль за 800 доларів, витягнув із неї всі електронні компоненти, а порожній пластиковий корпус повернув до магазину Walmart заради повного повернення коштів. Йому вдалося обманути магазин, після чого власник ломбарду викупив оголену плату за 100 доларів для власного користування та помістив її у картонну коробку, пише Wccftech.

Я керую ломбардом, і один клієнт приніс мені повністю розібрану PlayStation 5 Pro. Він витягнув усю важливу електроніку, а порожній корпус повернув у магазин,

– прокоментував користувач мережі Reddit під ніком bayareapyro.

Перемога над пилом та система охолодження

Більшість користувачів у мережі прогнозували, що електронна плата швидко згорить або забиється пилом. Проте власник нестандартної збірки спростував ці побоювання.

Я щодня використовую її для гарнітури віртуальної реальності PSVR2, а це найважчий спосіб навантаження на систему,

– додав ентузіаст.

Оскільки консоль позбавлена рідного корпусу зі спеціальними повітряними каналами та внутрішнім вентилятором, автор встановив поруч звичайний настільний вентилятор. Без нього система перегрівається приблизно за 30 хвилин гри у вимогливих проєктах на кшталт Crimson Desert.



PlayStation 5 Pro у коробці / Фото bayareapyro

Водночас відсутність пластикової оболонки вирішила проблему накопичення пилу, адже бруд просто не має місця для осідання. Зараз дивовижний пристрій повністю готовий до виходу Grand Theft Auto 6.