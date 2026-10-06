Почему PS5 Pro оказалась без корпуса

Владелец ломбарда под ником bayareapyro рассказал интересную историю появления устройства. Один из клиентов купил новую консоль за 800 долларов, извлек из нее все электронные компоненты, а пустой пластиковый корпус вернул в магазин Walmart, чтобы получить полный возврат средств. Ему удалось обмануть магазин, после чего владелец ломбарда выкупил оголенную плату за 100 долларов для собственного использования и поместил ее в картонную коробку, пишет Wccftech.

Я управляю ломбардом, и один клиент принес мне полностью разобранную PlayStation 5 Pro. Он извлек всю важную электронику, а пустой корпус вернул в магазин,

– прокомментировал пользователь сети Reddit под ником bayareapyro.

Победа над пылью и система охлаждения

Большинство пользователей в сети прогнозировали, что электронная плата быстро сгорит или забьется пылью. Однако владелец нестандартной сборки опроверг эти опасения.

Я ежедневно использую ее для гарнитуры виртуальной реальности PSVR2, а это самая серьезная нагрузка на систему,

– добавил энтузиаст.

Поскольку консоль лишена родного корпуса со специальными воздушными каналами и внутренним вентилятором, автор установил рядом обычный настольный вентилятор. Без него система перегревается примерно через 30 минут игры в требовательных проектах вроде Crimson Desert.



PlayStation 5 Pro в коробке / Фото bayareapyro

В то же время отсутствие пластикового корпуса решило проблему скопления пыли, ведь грязи просто негде оседать. Сейчас это удивительное устройство полностью готово к выходу Grand Theft Auto 6.