5 ексклюзивів PlayStation можуть вийти на ПК уже у 2024 році – цікавий список

У мережі з'явилися чутки щодо наступних ексклюзивних відеоігор з консолей PlayStation, які можуть завітати на ПК уже впродовж 2024 року. Чого чекати геймерам – дізнайтеся у матеріалі.

Згідно з останніми чутками, PlayStation планують суттєво поповнити своє портфоліо проєктів для ПК після успіху таких ігор, як Horizon Zero Dawn та God of War.

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Студії, які належать Sony, природно, зосереджені на створенні ексклюзивних відеоігор для консолей PlayStation.

Одначе, впродовж останніх років японська компанія активно працює над тим, щоб представити деякі зі своїх найпопулярніших проєктів ширшій аудиторії, завдяки виходу їх ПК версій.

І вже цьогоріч їх може стати набагато більше, принаймні так стверджує анонімний користувач з порталу 4Chan.

Відповідно до його інформації, у 2024 році PlayStation планує вихід на ПК таких проєктів:

The Last of Us Part 2

God of War Ragnarok

Demon's Souls

Gran Turismo 7

Ghost of Tsushima

За словами інсайдера, всі ці ігри будуть випущені на ПК пізніше цього року, а портування Demon’s Souls та Ghost of Tsushima зайняло так багато часу через недосвідченість команд розробників у створенні версій для цієї платформи.