Согласно последним слухам, PlayStation планируют существенно пополнить свое портфолио проектов для ПК после успеха таких игр, как Horizon Zero Dawn и God of War.

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Студии, принадлежащие Sony, естественно, сосредоточены на разработке эксклюзивных видеоигр для консолей PlayStation.

Однако, в последние годы японская компания активно работает над тем, чтобы представить некоторые из своих самых популярных проектов более широкой аудитории, благодаря выходу их ПК версий.

И уже в этом году их может стать гораздо больше, по крайней мере, так утверждает анонимный пользователь с портала 4Chan.

Согласно его информации, в 2024 году PlayStation планирует выход на ПК следующих проектов: The Last of Us Part 2

God of War Ragnarok

Demon's Souls

Gran Turismo 7

Ghost of Tsushima

По словам инсайдера, все эти игры будут выпущены на ПК позже в этом году, а портирование Demon's Souls и Ghost of Tsushima заняло так много времени из-за неопытности команд разработчиков в создании версий для этой платформы.