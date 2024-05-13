До лінійки, наприклад, увійшли Ghostrunner 2, Tunic, Destiny 2: Lightfall та EA Sports FC 24. Більшість з цих ігор доступні як для PS4, так і для PS5, за винятком Ghostrunner 2, яка доступна лише для гравців PS5.

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Ghostrunner 2

Це дуже складний, але захопливий слешер від першої особи зі стрімкою механікою проходження, що нагадує ігри на кшталт Mirror's Edge. Ви будете часто помирати на кожному з рівнів, але загибель – не така вже й велика проблема, адже майже скрізь є контрольні точки, і ви можете миттєво відродитися одним натисканням кнопки.

Це історія з великими можливостями, котра, за словами розробників, пропонує "захоплюючу ігрову петлю, з якої важко вийти".

Трейлер Ghostrunner 2: відео

Tunic

Tunic – високооцінений критиками проєкт, ізометрична пригода з видом зверху. Її ґеймплей нагадує перші ігри Zelda, в ній немає об'єктивних маркерів, немає міст, наповнених милими селянами, і не так вже й багато сюжету. Ви просто потрапляєте у світ, і вам потрібно його дослідити. Головоломки складні, а битви можуть бути ще складнішими. Гра відшліфована до ідеалу, а головний герой – милий лис.

Трейлер Tunic: відео

EA Sports FC 24

Найновіша гра у флагманській футбольній серії компанії EA.

У ній понад 19 000 повністю ліцензованих гравців, 700 команд і 30 ліг, включаючи чоловічу та жіночу Лігу чемпіонів УЄФА.

Це фактично перший випадок в історії франшизи, коли чоловіки та жінки можуть виходити на поле разом.

Підтримує перехресну гру з Xbox Series X/S, PC та Xbox One.

Демонстраційний ролик EA Sports FC 24: відео

Destiny 2: Lightfall

Destiny 2: Lightfall – це доповнення, яке додає в арсенал гри захвати. У ньому з'явився новий підклас Темряви під назвою Strand, а також безліч оновлених перків, зброї, обладунків та іншого.

Дія гри розгортається в неоновому мегаполісі, що є приємною зміною темпу. Це фактично перше доповнення для Destiny 2, випущене після того, як Sony купила Bungie.

Трейлер Destiny 2: Lightfall: відео

Терміни

У всі ці ігри можна буде пограти до 3 червня, крім EA Sports FC 24 – вона доступна до 17 червня.